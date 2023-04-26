Прорывные показатели не предел

Решить застарелые, копившиеся десятками лет проблемы социально-экономического развития республики, было сложно. Не всё из намеченного удалось сделать. Но, оперативно решая стремительно возникающие задачи текущего жизнеобеспечения, удалось создать на основе принятой в прошлом году Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года прочный фундамент для дальнейшего роста, сохранить позитивные тенденции в экономике. Об этом заявил в своем Послании Народному Собранию РД Глава Дагестана Сергей Меликов.

Руководитель республики, развивая тему экономики, напомнил, что по итогам 2022 года валовой региональный продукт, по предварительным подсчетам, вырос на 3 %.

«Это для нас рекордный темп за последние 5 лет. В создавшейся ситуации такой результат достойно смотрится и на фоне других регионов», – констатировал Глава РД.

Хорошие показатели демонстрируют инвестиции в основной капитал – это 10,3 % и промышленное производство – 8,5 %, где удалось почти на треть увеличить в прошлом году объем гособоронзаказа. Существенных успехов за последние годы достигли и в легкой промышленности, в том числе благодаря реализации прорывного стратегического проекта «Город обувщиков».

Комментируя документ, министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов напоминает: в частности, в истекшем году индекс промышленного производства, по сравнению с 2021 годом, составил 108,5 %.

– Совместная работа с предприятиями ОПК позволила достичь производства оборонной продукции в 2022 году в объеме 6,1 млрд рублей, и, по предварительным данным, в 2023 году объем производства гособоронзаказа составит 8 млрд рублей, – говорит Низам Халилов.

– В свете решения обозначенных Главой Дагестана основных проблем в реальном секторе экономики в части обновления производственных активов предприятий Минпромторг РД в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» субсидирует промышленным предприятиям затраты, связанные с приобретением машин и оборудования для реализации инвестиционных проектов по модернизации основных фондов предприятий.

Отметил Глава республики и работу предприятий легкой промышленности, оперативно наладивших производство обмундирования и экипировки для участников специальной военной операции. Поддержка таких предприятий будет продолжена в рамках имеющихся механизмов, отмечает руководитель министерства.

Стратегический проект «Город обувщиков» – один из пяти прорывных проектов, поддержанных Правительством страны, и он положительно повлияет на показатели социально-экономического развития Дагестана

– Стратегический проект «Город обувщиков» – один из пяти прорывных проектов, поддержанных Правительством страны, и он положительно повлияет на показатели социально-экономического развития Дагестана, – убежден глава регионального Минпромторга. – В частности, будет создано 1600 новых рабочих мест, привлечено 6,9 млрд рублей инвестиций. В текущем году планируем открытие двух обувных фабрик (ООО «ДОФ+», ООО «Гасса» и одного предприятия по производству подошвы – ИП «Мирзоев М. Э.».

Говоря о «промышленной ипотеке», Низам Халилов напомнил, что на реализацию программы в текущем году Правительством Российской Федерации преду­смотрено выделение льготных кредитов в объеме не менее 45 млрд рублей.

– Кроме того, в Дагестане разработана региональная программа «Промышленная ипотека». Утверждение её Наблюдательным советом Фонда развития промышленности запланировано на предстоящем заседании уже 26 апреля, – пояснил министр. – Считаю, что новая мера поддержки будет востребованной и актуальной в нынешних условиях и внесет определенный вклад в отраслевой сектор.

Возвращаясь к теме прорывных проектов, на которые республика возлагает серьезные надежды, Низам Халилов отдельно остановился на участии в предстоящей первой Кавказской инвестиционной выставке, запланированной на начало мая на площадке МВЦ «МинводыЭкспо» в городе Минеральные Воды.

Мероприятие соберёт ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Ключевой повесткой деловой программы станет повышение привлекательности СКФО с точки зрения инвестиционного и туристического потенциала. Эксперты и руководители субъектов России презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития.

Глава Минпромторга РД примет участие в трех значимых мероприятиях выставки: обсудит с коллегами реализацию механизма соглашений о защите поощрений капиталовложений, экономические перспективы российской промышленности в СКФО, на сессии развития кластеров легкой промышленности выступит с докладом.

– Мы презентуем два прорывных кластера – «Город обувщиков» и «Стекольный кластер». На выставке будут присутствовать и наши дагестанские инвесторы. Предстоит довольно большая работа, много встреч, которые, надеемся, принесут позитивные результаты, – выразил надежду руководитель Минпромторга РД.

Говоря в целом о Послании Главы Дагестана, Низам Халилов отмечает: каждый услышал ответы на вопросы, волнующие дагестанцев.

– Определены важнейшие ориентиры социально-экономического развития региона, здравоохранения, жилищного строительства, туризма, меры социальной поддержки людей, обеспечение населения чистой водой.

Значительное место Сергей Меликов традиционно уделил военнослужащим и семьям участников спецоперации. Поддержка наших воинов и их близких – приоритет для каждого из нас. Это святой долг. Поэтому в любой ситуации, при любых обстоятельствах все поставленные Сергеем Меликовым задачи обязательно будут выполнены, – заключил собеседник газеты.

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