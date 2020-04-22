Уходит поколение победителей. Есть лица, объявившие информационную войну, стараясь изменить историю Великой Отечественной войны. Давайте же сообща не дадим им этого сделать!!!

Для нашей Родины всегда будет святым день 9 мая, и всегда люди мысленно будут возвращаться к маю 1945 года. В те дни был закончен великий путь, отмеченный многими жертвами.

И наш человеческий долг, поздравляя друг друга с праздником, всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто пал на войне и не вернулся на Родину.

Одним из них является Джамиев Зиявутдин Джамалович. Родился он в селе Бедюк Агульского района Дагестанской АССР.

Отправился на фронт с места учебы, из Дербентского педагогического училища. Воевал на полях сражений в звании младшего лейтенанта гвардии. Бесстрашно и храбро сражался Зиявутдин Джамиев в ожесточённых боях с жестоким и беспощадным врагом.

В 1941 году пропал без вести. Родственники думали, что он погиб в том же году, но со слов оставшихся в живых боевых товарищей он участвовал в битве за Кавказ в городе Краснодар. Скончался он от тяжелых ран в 1942 году.

Старожилы из родного села вспоминают его как юношу неимоверной силы, говорят, что он мог ходить на руках несколько сотен метров. Был всесторонне развитым человеком, обладал незаурядным умом. В народе говорят про таких людей, что их Всевышний поцеловал в лоб. Но не было ему суждено вернуться в родное село победителем, ему было суждено остаться на полях сражений. Зиявутдин Джамиев исполнил свой долг ценой жизни.

Пожалуй, нет в нашей республике семьи, которой не коснулась бы война. Слишком дорого заплатили за нашу свободу и независимость народы нашей многонациональной Родины. Их имена, их подвиги бессмертны и навсегда останутся в благодарной памяти народной.

Салихат Малагусейнова