Промышленный потенциал Дагестана обсудили на встрече Сергея Меликова и Дениса Мантурова

Промышленный потенциал Республики Дагестан обсудили Сергей Меликов и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В рамках рабочей встречи, которая состоялась в Москве, обсуждались варианты оказания содействия «КЭМЗ» по созданию четырёхместного самолёта МАИ-411 «Альфа-КМ». Также в числе обсуждаемых тем стал вопрос оказания поддержки из федерального Фонда развития промышленности проектам по программе «Приоритетные проекты». В рамках встречи Сергей Меликов поблагодарил Дениса Мантурова, отметив, что активное содействие развитию промышленности Дагестана оказывало и оказывает Министерство промышленности и торговли России.

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