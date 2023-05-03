Промсвязьбанк поддержит социально-экономическое развитие Дагестана

Соответствующее соглашение подписали руководитель республики Сергей Меликов и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков на Кавказской инвестиционной выставке.
Документ предусматривает:
участие банка в финансовом сопровождении республиканских инвестиционных проектов;
взаимодействие в сфере обслуживания государственного и муниципального заказа на территории республики;
совместную реализацию социально значимых и инфраструктурных инициатив, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
Важным пунктом совместной работы станет повышение доступности жилья для населения Дагестана. Для этого банк намерен оказывать содействие развитию жилищного строительства в республике и поддерживать программы ипотечного кредитования граждан, в том числе по льготным ставкам.