Проложен первый километр крупнейшего водовода Дагестана

В Дагестане ведется строительство крупнейшего объекта водоснабжения в регионе «Чиркей – Буйнакск». На объект, строящийся в рамках федерального проекта «Чистая Вода» выделено 1,9 млрд рублей.

Проект достаточно материалоёмкий, 80% стоимости проекта составляет трубы и комплектующие. Так, строители уже проложили первый километр чугунных труб из 32 запланированных, определи место водозабора на Чиркейском водохранилище и установили 87 колодцев по пути прохождения водовода.

Основные предварительные работы, в том числе частичное бетонирование колодцев и изготовление арматурных каркасов для стен колодцев и камер, проходят на базе объекта строительства.