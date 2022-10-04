Общество

Прокурор Дагестана Алексей Ежов обещал провести проверку по каждому факту, когда повестки принесли по адресам умерших и инвалидов

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Об этом он сообщил Главе Республики Дагестан Сергею Меликову, который ранее обратил внимание на указанные вопиющие факты.

Кроме того, Алексей Ежов сообщил о создании рабочей группы по рассмотрению поступивших обращений граждан. Она же проверяет указанные факты и сопровождает процесс восстановления нарушенных прав людей. Такая работа уже проводится.

Также работает горячая линия и ежедневно проходит прием граждан, а прокуроры ориентированы оперативно реагировать на любые нарушения в процессе мобилизации.

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