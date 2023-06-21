Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с хлопком газа в городе Дербенте

По предварительным данным, 21 июня 2023 года, произошёл хлопок газовоздушной смеси и возгорание в квартире на 17-м этаже многоквартирного дома в городе Дербенте, есть пострадавший. В настоящее время пожар потушен.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор г. Дербента.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Кроме того, поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.