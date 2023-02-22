Прокуратурой Дагестана организована проверка информации об отравлении несовершеннолетних угарным газом в городе Буйнакске

По предварительным данным, 22 февраля 2023 года, в частном доме городе Буйнакске при использовании газового камина несовершеннолетние дети и совершеннолетняя девушка отравились угарным газом. Их состояние удовлетворительное.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также соблюдению установленных требований при эксплуатации газового оборудования.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.