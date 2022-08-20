Общество

Прокуратурой Дагестана организована проверка информации о падении крыши многоквартирного дома на человека в Махачкале

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По предварительным данным, 20 августа 2022 года, примерно в 12:45, в г. Махачкале, в результате порыва ветра с крыши многоэтажного здания слетела часть кровли, которая упала на проходившего мимо человека. Мужчине оказывается медицинская помощь.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований федерального законодательства, в том числе при возведении и введении объекта в эксплуатацию, а также соблюдению застройщиком строительных норм и правил. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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