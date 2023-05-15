Прокуратура РД направила в суд уголовное дело в отношении руководителя энергосбытовой организации, обвиняемого в хищении электроэнергии на сумму более 186,7 млн рублей

Прокуратурой РД утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя электросбытовой организации. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый, осуществляя фактическое руководство ООО «Ласточка», а также руководство ООО «Электрон Энерго», в сговоре с иными лицами, разработал преступный план по систематическому хищению денежных средств, поступающих от потребителей за полученную электрическую энергию, принадлежащую поставщику.

Зная о необходимости заключения энергосбытовыми организациями договора купли-продажи электроэнергии с поставщиком, указанные лица приняли решение не заключать такие договоры, в связи с чем у этих организаций отсутствовали правовые основания осуществлять реализацию электроэнергии потребителям.

Участники преступной группы путем введения в заблуждение руководства поставщика электроэнергии относительно наличия у ООО «Ласточка» соответствующего договора энергоснабжения, и наличия у ООО «Электрон Энерго» и «Электрон» права реализовать электроэнергию потребителям, незаконно реализовали электроэнергию в количестве более 68 млн кВт.ч.

В результате указанных действий ПАО «Россети Северный Кавказ» был причинен ущерб в размере сумму более 186,7 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.

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