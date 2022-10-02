Прокуратура Дагестана открыла горячую линию по вопросам мобилизации

В прокуратуре Республики Дагестан начала работу специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Интересующие вопросы можно задать по телефонам:

8 (8722) 62-84-45 (группа приёма обращений граждан) по будням с 9:00 до 18:00.

8 (8722) 62-68-01, 67-44-09 (контактное лицо – Алиметов Эмин Аждарович) по будням с 9:00 до 18:00.

8 (928) 514-05-00, 8 (8722) 67-95-24 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.

Звонки принимаются круглосуточно, отметили в ведомстве.