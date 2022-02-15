Пройти вакцинацию можно в любое удобное время

Доподлинно известно, что симптомы коронавируса сходны со многими респираторными заболеваниями. Состояние от COVID-19, особенно в первые дни инфицирования, близко к обычной простуде или может походить на грипп. Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные. Кроме того, вирусы гриппа размножаются очень быстро — симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Люди заражаются в случае, когда касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз. Именно поэтому одним из важных методов является дезинфекция рук. Важно держать руки в чистоте, использовать дезинфицирующее средство.

Особенную осторожность необходимо соблюдать при посещении людных мест и систем общественного транспорта.

В случае недомогания нужно своевременно обращаться за медицинской помощью. Это очень важно для избежания осложнений от коронавируса, главным из которых является вирусная пневмония.

Если в начале риску заражения подвергались люди старшего поколения, особенно 60+, то теперь, с появлением штамма «омикрон», люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. И именно по этой причине необходимо своевременно проходить вакцинацию. Для этого по всей республике открыты стационарные и мобильные пункты вакцинации. В Агульском районе пройти прививку можно в любое удобное время в центральной районной больнице в селе Тпиг.

Граждане могут выбрать однокомпонентную или двухкомпонентную вакцину. Иммунизации предшествует обязательный медосмотр, который нацелен на определение состояния здоровья человека. На данный момент в районе иммунизацию прошли более шестидесяти пяти процентов граждан.

Алена Магомедова