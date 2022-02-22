Здравоохранение

Пройти тестирование на коронавирус можно в МФЦ Махачкалы

Оставить комментарий

Бесплатное тестирование на Covid-19 проходит в центрах госуслуг по Ленинскому, Кировскому и Советскому районам Махачкалы.

Сделать ПЦР-тест на наличие вируса могут все желающие без предварительной записи. Пункты бесплатного тестирования будут работать с 10 до 14:00 22 и 24 февраля. Для прохождения исследования нужен только документ, удостоверяющий личность. Результат теста — через 10 минут. Он также будет отображен в личном кабинете на портале Госуслуг.

Массовый скрининг поможет вовремя вывить болезнь, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжелого течения. Кроме того, это позволит выявить случаи бессимптомного течения коронавируса.

 

Также читают:

"Я рада, что сделала прививку"
Эпидемиологический климат Хунзахского района взят ...
Константин Долгов назвал отношение общества к ситу...
Сложнейшая операция проведена врачами Республиканс...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.