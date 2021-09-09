Пройдет семинар «Социальный контракт для открытия собственного бизнеса»

10 сентября 2021 г. в 16:00 ч. в конференц-зале «Мой Бизнес»: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120, 1-й этаж и по интернет-платформе Zoom будет семинар по теме «Социальный контракт для открытия собственного бизнеса».

Организатор: ЦПП РД. «Социальный контракт» — это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (или малоимущим одиноко проживающим гражданином) и органом социальной защиты населения. Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежные средства, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи.

Социальный контракт по направлению «поиск работы и трудоустройство» заключается сроком от 3 до 9 месяцев. ежемесячная выплата 10987 рублей (но не более 4-хмесяцев, причем 3 месяца выплата осуществляется только при условии заключения срочного трудового договора). В обязанность гражданина входит активный поиск работы и дальнейшее трудоустройство с целью повышения денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия социального контракта.

Именно об этом, о социальном контракте, о возможностях открытия собственного и бизнеса в рамках программы, расскажут Саликов Н. (исполняющий обязанности начальника управления социальной поддержки Минтруда РД), Джанатлиев З. (исполняющий обязанности директора Управления соцзащиты населения Махачкалы), Магомедова Х. (начальник отдела социальных выплат соцзащиты населения Махачкалы).

На мероприятии будут обсуждаться следующие вопросы:

— Кто может заключить соцконтракт с целью открытия бизнеса.

— Сумма выплат по соцконтракту в целях предпринимательской деятельности.

— Как получить 250 тысяч рублей на предпринимательскую деятельность.

— Срок, на который заключается соцконтракт.

— Требования к конечному результату по соцконтракту.

— Обязанности органа соцзащиты по соцконтракту.

— Обязанности гражданина по соцконтракту.

— Надо ли возвращать государству деньги, полученные по социальному контракту.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке https://taplink.cc/moibiz05

Подробности и детали Вы можете узнать по телефону горячей линии 8(800)700-99-00 или по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 120.