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Пройдет открытый урок по теме «Цифровое искусство: музыка и IT»

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В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок Цифры» 17 февраля на базе МБОУ «СОШ №59 им. А.Г. Николаева» пройдет открытый урок по теме «Цифровое искусство: музыка и IT».

Урок состоит из видео, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний. В каждой школе преподаватели информатики могут самостоятельно организовать урок. Все материалы для проведения урока доступны на сайте https://урокцифры.рф/

Организаторами мероприятия выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика», а также ООО «Яндекс».

Место проведения: г. Махачкала, ул. 3-я Акгельная, 2.

Контактное лицо – консультант отдела координации подготовки кадров для цифровой экономики Минцифры РД Шапиев Амир Шапиевич, тел. 8(903)427-37-47.

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