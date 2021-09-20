Пройдет благотворительный концерт

Благотворительный концерт выпускников детских домов и интернатов РД «Мы вместе» пройдет 30 сентября в 14.00 в Кумыкском театре. Организаторы концерта – АСП «Театральная студия выпускников детских домов и интернатов РД», проект «Добрые руки».

Собранные от продажи билетов средства пойдут на строительство в с. Манаскент Карабудахкентского района, рядом с федеральной трассой, дома временного содержания для выпускников детских домов РД и аренду дома, где на данный момент проживают выпускники.

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