Пройдет 10-й юбилейный Деловой форум СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития»

19-21 октября 2020 г. в Конгресс-центре отеля «Гамма-Дельта-Измайлово», г.Москва, пройдет десятый юбилейный Деловой форум СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития». В программе 19 октября – Деловой форум: выступление медиаэкспертов и практиков.

В ходе открытой дискуссии будут обсуждены проблемы печатной индустрии, показаны реальные примеры, прозвучат практические советы по развитию новых технологий и работе с современной аудиторией; состоится вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2020», награждение победителей конкурсов Главный редактор года, Голос Парламента и др.

20–21 октября – Воркшоп–практика: обучение профессионалами использования современных технологий. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на региональный рынок, как эффективно работать с соцсетями, как выбрать стратегию для своего издания, где прячутся деньги и многое другое.

В рамках делового форума будет работать фотовыставка «Национальная культура в СМИ Республики Башкортостан». Участие в мероприятиях даст возможность обсудить актуальные проблемы отрасли, поможет выработать новые идеи, получить полезные прикладные знания, обменяться опытом, установить новые профессиональные контакты.

Организаторы: дирекция и оргкомитет «Золотого фонда прессы», журнал «Журналист» (издается с 1914 года) при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Участники: руководители средств массовой информации, представители Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы, отраслевых структур субъектов Российской Федерации, российские и зарубежные эксперты. Партнеры: МГУ им. М.В.Ломоносова, Медиагруппа «Феномен», MediaToolbox.ru, Издательский дом «Республика Башкортостан», мастерская Bezloska, «Российская газета».

Дополнительная информация на сайте zolfondpress.ru, тел. (8 499) 152 34 73, 910 474 10 04. Организаторами предусмотрена рассадка участников с учетом социальной дистанции, предоставление одноразовых масок и профилактическая обработка рук.