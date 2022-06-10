Экономика

Производство смесей на цементной основе запустили в Махачкале

Оставить комментарий

В Кировском районе Махачкалы запущено производство сухих строительных смесей ООО «ТРОН». В церемонии открытия принял участие Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Председатель Правительства РД в приветственном слове поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации данного проекта. «ТРОН» — это большой, дружный коллектив, это наши дагестанцы», — сказал премьер-министр республики.

Данное предприятие будет производить широкий спектр смесей на цементной основе, мощность предприятия — 15 тонн продукции в час. Общая стоимость проекта составляет более двухсот миллионов рублей, сегодня здесь трудоустроено около двадцати человек. Предприятие оснащено оборудованием российского производства, отдельные его элементы были произведены дагестанским предприятием ООО «Каспий СГЭМ».

Также читают:

Дагестан подписал соглашение с Россельхозбанком
В Кизляре прошло совещание Сергея Меликова с предс...
Решение "О бюджете муниципального образования сель...
Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание комисси...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.