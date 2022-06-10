Производство смесей на цементной основе запустили в Махачкале

В Кировском районе Махачкалы запущено производство сухих строительных смесей ООО «ТРОН». В церемонии открытия принял участие Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Председатель Правительства РД в приветственном слове поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации данного проекта. «ТРОН» — это большой, дружный коллектив, это наши дагестанцы», — сказал премьер-министр республики.

Данное предприятие будет производить широкий спектр смесей на цементной основе, мощность предприятия — 15 тонн продукции в час. Общая стоимость проекта составляет более двухсот миллионов рублей, сегодня здесь трудоустроено около двадцати человек. Предприятие оснащено оборудованием российского производства, отдельные его элементы были произведены дагестанским предприятием ООО «Каспий СГЭМ».