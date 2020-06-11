Проходят акции к Дню России

В преддверии государственного праздника, Дня России 12 июня, учреждения культуры, школы, детские садики Агульского района ежегодно заблаговременно готовились к проведению массовых праздничных мероприятий и народных гуляний.

В нынешнем году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой многие мероприятия будут реализованы в режиме онлайн.

Учащиеся школ, воспитанники детских садиков вместе со своими педагогами и воспитателями присоединились к Всероссийским флэшмобам, акциям и челленджам. В рамках акции Челлендж #РусскиеРифмы участники из Агульского района читают стихи, отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков, записывают видео и опубликуют в социальных сетях с хэштэгом #РусскиеРифмы

Принимая участие во Всероссийской акции #ОкнаРоссии, украшают свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой Родине.

Во флешмобе #Рисую Россию дети вместе с родителями создают рисунки на тему будущего и настоящего России, кем они, молодые граждане России, себя видят в перспективе, чего достигнут. (На фото учащаяся Хутхульской СОШ Сагибат Манафова).

Абдурахман Манафов