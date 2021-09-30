В эти минуты проходит первая сессия вновь избранного состава депутатов Народного Собрания РД. На первой сессии избранного депутатского корпуса Народного Собрания Дагестана 7-го созыва присутствуют врио Главы РД Сергей Меликов, а также восемь избранных депутатов Государственной Думы от Дагестана.

На сессии также присутствует сенатор Ильяс Умаханов. Перед началом работы сессии выступил врио Главы РД Сергей Меликов.

Он поздравил вновь избранный состав НС РД и депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва с оказанным им доверием избирателей.

«Эти выборы стали проверкой на политическую зрелость партий и кандидатов. Выбора в Дагестане получили высокую оценку на федеральном уровне у руководства страны и дагестанских избирателей. Хочу поблагодарить всех избирателей за активное участие в выборной кампании, они показали политическую зрелость и ответственность за судьбы Дагестана и России. Дагестанцы в большинстве своем выразили доверие партии «Единая Россия», Президенту РФ В.В. Путину. Я верю в вас и в вашу поддержку», — подчеркнул в своем выступлении Сергей Меликов.

Работа первой сессии вновь избранного состава Народного Собрания РД продолжается.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»