Образование

Проходит конкурс для школьников «Без срока давности»

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Этот год в стране объявлен Годом памяти и славы. В связи с этим Минпросвещения РФ проводит Всероссийский конкурс школьных сочинений «Без срока давности». Мероприятие приурочено к 75-летней годовщине Победы в ВОВ. Участниками конкурса смогут стать ученики 5–11-х классов.

Для сочинения предлагаются темы, связанные с сохранением памяти о войне 1941–1945 гг. Конкурс проводится в два этапа. Региональный этап конкурса завершится 31 января. Федеральный этап начнется в начале февраля и завершится 28 февраля.

Из числа финалистов восемь участников объявят победителями. Победителей ждут дипломы и другие награды. Сочинения финалистов войдут в сборник, который будет издан по итогам конкурса.
Подробнее о конкурсе можно узнать, перейдя по ссылке.

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