Прогрессивное строительство Дербента оценил Сергей Меликов

Глава Дагестана выехал сегодня в Дербент, где с руководством города проинспектировал ход строительства важных для социально-экономического развития города объектов: школы, северного микрорайона города «Аваин», городской набережной, Дворца спорта, очистных сооружений. В заключение глава Дагестана, мэр города Рустамбек Пирмагомедов и архитектор Иса Магомедов посетили микрорайон «Южный» — крупный инвестпроект, включающий комплексное территориальное развитие со строительством жилых, коммерческих и социальных объектов.

Сергей Меликов отметил ответственный подход к реализации проектов и поблагодарил за достигнутый высокий уровень качества.