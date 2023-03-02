Программу развития родных языков разработают в Дагестане

Соответствующее поручение курирующему отрасль вице-премьеру Муслиму Телякавову и Минобрнауки дал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Абдулмуслимов также поручил проработать вопрос увеличения числа учебников и художественных произведений на родных языках, а также количества часов преподавания родных языков в школах.

«Родной язык с аварского языка переводится как язык молока матери, а если человек не ценит свое происхождение, родителей, предков, Родину, тогда о каком патриотизме может идти речь?», — сказал он.