Программу развития Махачкалы обсудили под руководством Сергея Меликова

11 января глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание по вопросу развития столицы республики в 2023 году. По мнению руководителя, обильный снегопад обнаружил массу проблем. В связи с чем поставлена «задача — прийти к динамичному развитию столицы с комфортной городской средой». Наряду с коммунальными проблемами и комфортной городской средой были обсуждены проблемы торговых площадок, морской и прибрежной зон, незаконных построек.

И.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов поделился предложениями по некоторым актуальным вопросам. Например, по решению транспортной загруженности дорог путем завершения строительства объездной дороги, соединяющей федеральные трассы без въезда в город.

Сергей Меликов предложил в целом оценить дорожные сети и устранить лишние перекрёстки, где это возможно.

Кроме того, были обсуждены вопросы здравоохранения, строительства соцобъектов и другие.