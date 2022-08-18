Программа «Земский доктор» начинает работать и в малых городах

В 2022 году также можно начать работать в сельской местности или малых городах Дагестана: в Кизилюрте, Южно-Сухокумске, Дагестанских Огнях. Желающие принять участие в программе могут подать документы в отдел кадров Минздрава с 14 до 17 часов в будние дни.

Возрастного ценза нет, главное иметь на руках документы, подтверждающие квалификацию специалиста: диплом, сертификат специалиста, свидетельство об аккредитации.

С актуальным списком вакансий по программе «Земский доктор» можно ознакомиться на сайте Минздрава РД, выбрать для себя будущее место работы и сразу же заключить договор на трудоустройство.

Напомним, что участие в программе «Земский доктор/фельдшер» предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей врачам и 500 рублей фельдшерам, а также 1,5 млн и 750 тысяч рублей соответственно – врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в труднодоступные и отдаленные населенные пункты республики.