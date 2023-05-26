Программа развития Бежтинского участка будет сформирована в ближайшее время

Глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил сформировать для этого специальную рабочую группу, в ее состав войдут руководители ключевых министерств и ведомств.

Недавно в муниципалитете сменился руководитель, который выразил готовность переформатировать работу администрации одного из самых отдаленных и высокогорных уголков Дагестана.

Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что в скором времени лично посетит район, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.

«9 тысяч жителей ждут, о чем сегодня мы будем говорить здесь, в здании Правительства. У этих 9 тыс. человек не всегда бывает свет в домах, не говоря уже о газе. А вместе с тем, я объездил весь Дагестан, и хочу сказать, что такого уголка, как Бежтинский участок в регионе больше нет –это райский уголок», — сказал он.

Отметим, что по итогам прошлогоднего совещания, посвященного развитию муниципалитета, по поручению премьера начата проектировка 5 соцобъектов и проведена работа по формированию генплана Бежтинского участка.