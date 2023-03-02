Программа «Пушкинская карта открыла новые привлекательные возможности для молодых людей

Об этом заявил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов переходя к обсуждению третьего вопроса, связанной с реализацией программы «Пушкинская карта» на территории республики.

Как отметил премьер-министр РД, эта программа соцподдержки открыла новые привлекательные возможности для молодых людей, которые за счет госсредств имеют равные возможности для посещения творческих мероприятий, современных интересных проектов.

«Проект является особенно актуальным и очень своевременным – через культуру и искусство он несет подрастающему поколению те важные смыслы, на которые следует ориентироваться в наше непростое время. Больше года прошло с момента старта проекта. За это время наработан необходимый опыт по его внедрению и развитию.

Один из самых проблемных вопросов – невысокий процент открытых карт относительно общего числа молодежи республики», — сказал глава кабмина.