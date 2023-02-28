Программа продвижения Российского ПО в Интернете

Российский фонд развития информационных технологий продолжает реализацию масштабной программы по поддержке продвижения российских ИТ-продуктов и услуг в сети Интернет (далее – Программа).

Целями Программы являются кратный рост узнаваемости российских ИТ-продуктов, увеличение расходов на маркетинг и обучение ИТ-компаний лучшим практикам онлайн продвижения своих продуктов. Общий объем Программы составляет более миллиарда рублей.

В рамках Программы российские компании и индивидуальные предприниматели могут возместить до 80% понесенных расходов на онлайн рекламу своих продуктов. Партнерами программы являются ведущие рекламные интернет-площадки.

Подробная информация о программе размещена на https://маркетинг.рфрит.рф/ и в Телеграм-канале https://t.me/itmarketing_rfrit.