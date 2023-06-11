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Программа праздничных мероприятий в Каспийске ко Дню России

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Уважаемые каспийчане и гости города!

Приглашаем Вас посетить праздничные мероприятия:

9:30 — масштабный велопробег (стадион Анжи-Арена — Комсомольская 1, сбор участников в 9:00)
По завершению маршрута состоится чаепитие на набережной в районе глазной клиники.

Интерактивная площадка «Страницы истории России» — филиал № 1 ЦБС им. Фазу Алиевой. (ул. Абдулманапова, 45 А)

Лекторий «Россия — моё Отечество» — филиал №3 ЦБС им. Фазу Алиевой. (мкр. Кирпичный, линия №14, дом 1Б)

Лекторий «Мы — граждане России» —  филиал № 2 ЦБС им. Фазу Алиевой (ул.Абдулманапова, 45 А)

16:00 — праздничный концерт на городской площади им.Ленина.

По завершению развлекательной программы состоится общегородской флешмоб. На площади будет развернут масштабный Флаг России.

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