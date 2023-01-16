Программа повышения надежности сетей в регионе обсуждалась на совещании под руководством Сергея Меликова

Программа повышения надежности сетей в целом по республике, а также отдельная программа по обеспечению надежности системы электроснабжения в Махачкале должны быть скорректированы в соответствии с проводимым анализом принятых мер и с учетом консолидации сетевого хозяйства, в частности, бесхозяйных сетей.

Эта тема обсуждалась сегодня на совещании под руководством Сергея Меликова.

Нехватка специальных бригад, недостаточное количество гидроподъемников и высокопроходной техники, несвоевременные решения об их переброске – такую оценку уровню организации аварийно-восстановительных работ в своем докладе главе республики дал первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц.

«Возможность работать в ночное время обеспечивалась только благодаря МЧС. Вместе с тем считаю необходимым отметить, что бригады работали круглосуточно, в тяжелейших условиях. Надо не только отдать должное самоотверженному героизму специалистов, но и спросить с ответственных лиц о необеспеченности необходимым оборудованием и как следствие — недостаточной скорости работы бригад», — подчеркнул первый вице-премьер.