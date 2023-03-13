Программа модернизации коммунальной инфраструктуры Дагестана на 2023-2024 годы одобрена Минстроем России

Новая программа предусматривает порядка 3 млрд рублей на строительство и реконструкцию 4 объектов: реконструкция и увеличение общей производительности ГКНС-6 до 300 тыс. м3/сут.; реконструкция КНС г. Каспийск с увеличением производительности до 60 тыс. м3/сут.; строительство глубоководного выпуска от ОСК; реконструкция напорных коллекторов от КНС г. Каспийск до очистных сооружений.

Для участия в программе в последующие годы сформирован перечень объектов, включающий 197 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на сумму более 50 млрд рублей.