Программа «Комфортная среда» в действии

В селении Тпиг, в местности «Рух», завершается строительство сквера отдыха и досуга для жителей центра села. Строительство осуществляет ИП Омаров Эльмир Мурадович по заказу МКУ «ОКС и ЖКХ» МО «Агульский район». Из-за непогоды сроки сдачи сдвинулись, однако, несмотря на нагрянувшие холода и снег, бригада строителей из Хасавюрта продолжает свою работу. На днях будет завершена укладка тротуарной плитки, затем начнётся укладка пенно-резиновой плитки, установка ограды по периметру зоны отдыха, а затем начнётся монтаж оборудования- скамеек, качелей, горок и т.п. Часть оборудования уже завезена, оставшуюся часть предстоит завезти в ближайшее время. До открытия сквера осталось совсем немного.

Однако с завершением строительства зоны отдыха благоустройство данной территории не закончится. Рядом уже подготовлен участок для возведения спортивной площадки размером 17 на 25 метров с синтетическим покрытием и высоким ограждением. Здесь дети и взрослые могут играть в мини-футбол, волейбол и другие игры, не беспокоясь, что мяч куда-то улетит.

Строительство будет осуществлять та же строительная организация, которая строит зону отдыха. Завершить строительство спортивной площадки планируется до конца текущего года (если не вмешается погода).

Абдулрашид Рамазанов