Программа газификации идет по плану

Прокладка сетей идет согласно плану, и газ вовремя будет подведен к границам участков.
Программа газификации в России остановлена? Нет! Сроки программы бесплатной газификации не переносятся. Для этого есть все необходимые ресурсы. Прокладка сетей идет согласно плану, и газ вовремя будет подведен к границам участков. Уже поступило больше 517 тысяч заявок на бесплатное подведение газа. В рамках программы планируется подключение более 2 млн домохозяйств по всей стране. Заявку на подводку газа можно подать уже сейчас.
Где можно оформить заявку?
— Сайт единого оператора CONNECTGAS.RU
-Сайт по газификации России GAZPROMMAP.RU
-Телефон горячей линии: 8-800-101-00-04
-Портал «Госуслуги» в разделе в разделе «Подача заявки на газификацию частного дома».