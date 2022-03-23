Программа газификации идет по плану

Прокладка сетей идет согласно плану, и газ вовремя будет подведен к границам участков.

Программа газификации в России остановлена? Нет! Сроки программы бесплатной газификации не переносятся. Для этого есть все необходимые ресурсы. Прокладка сетей идет согласно плану, и газ вовремя будет подведен к границам участков. Уже поступило больше 517 тысяч заявок на бесплатное подведение газа. В рамках программы планируется подключение более 2 млн домохозяйств по всей стране. Заявку на подводку газа можно подать уже сейчас.

Где можно оформить заявку?

— Сайт единого оператора CONNECTGAS.RU

-Сайт по газификации России GAZPROMMAP.RU

-Телефон горячей линии: 8-800-101-00-04

-Портал «Госуслуги» в разделе в разделе «Подача заявки на газификацию частного дома».