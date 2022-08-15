Программа форума «Армия-2022» пройдёт на объектах в более чем 30 регионах России, в том числе и в Дагестане

С 19 по 21 августа в Дагестане состоится военно-технический форум «Армия-2022». Открытие форума будет сопровождаться возложением венков к воинскому мемориалу, в память о павших в Великой Отечественной войне. В программе форума значится антифашистский конгресс, а также показ техники, в том числе БТР-82А.

Кроме того, желающие смогут посетить в рамках экскурсий корабли «Дагестан» и «Волгодонск». В общей сложности программа форума включает в себя около трёхсот мероприятий, которые запланированы в нескольких десятках субъектах страны. Участие в форуме примут более семидесяти иностранных военных делегаций.