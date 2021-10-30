Образование

Программа антитеррористической пропаганды будет реализована через образовательные организации

Оставить комментарий

По сообщению Яхьи Бучаева Минобразования РД в 2021 году примерные программы и планы противодействия идеологии терроризма. Данные программы согласованы с органами исполнительной власти. В рамках реализации программы образовательными организациями Дагестана проведено порядка 46 000 мероприятий. Среди них конференции, форумы, семинары, уроки мужества, экскурсии.

Также руководитель Минобразования сообщил, что с детьми, что находятся под влиянием террористической и экстремистской идеологии, проводится работа и всем оказывается психологическая помощь. Говоря о последнем, он обратил внимание, что во многих школах не хватает педагогов-психологов.

Также читают:

Владимир Васильев поздравил учителей Дагестана с п...
К концу четверти в школах Агульского района прошли...
Первые лица Дагестана вспоминают своих учителей
Декада в Тпигской СОШ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *