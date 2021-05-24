Проголосовать за общественные территории возможно и с помощью волонтёров

Продолжается общественное голосование по выбору объектов благоустройства в регионах страны. Гражданам, которые хотят принять участие в процедуре общественного голосования, необходимо авторизироваться на портале «Госуслуги» или на платформе za.gorodsreda. Сделать это возможно с помощью модуля ЕСИА «Госуслуги», и, если есть подтверждённая учётная запись на портале, то при согласии гражданина, данные загружаются автоматически. Также возможна регистрация по номеру телефона. В этом случае остаётся подтвердить номер телефона с помощью четырехзначной комбинации чисел входящего номера. Также для удобства граждан возможна регистрация на портале Госуслуг как в очной, так и в заочной форме. Сделать свой выбор в голосовании по выбору общественных территорий возможно, перейдя на портале в раздел «Благоустройство». Инструкция к голосованию представлена на https://pos.gosuslugi.ru/docs/.

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