Прогимназия «Сказка» присоединилась к акции «Посылка солдату»

В городе Хасавюрт продолжается акция «Посылка солдату».

Так, учителя, воспитанники и родители прогимназии «Сказка» общими усилиями собрали для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, теплую одежду, продуктовые наборы, медикаменты и многое другое.

Ребята прочитали стихотворения и написали письма с пожеланиями скорейшей победы и возвращения домой.

Всю собранную гуманитарную помощь привезли в городской Молодежный центр, откуда в этот же день ее отправили в зону СВО.