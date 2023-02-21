Прогимназия «Сказка» присоединилась к акции «Посылка солдату»

В городе Хасавюрт продолжается акция «Посылка солдату».
Так, учителя, воспитанники и родители прогимназии «Сказка» общими усилиями собрали для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, теплую одежду, продуктовые наборы, медикаменты и многое другое.
Ребята прочитали стихотворения и написали письма с пожеланиями скорейшей победы и возвращения домой.
Всю собранную гуманитарную помощь привезли в городской Молодежный центр, откуда в этот же день ее отправили в зону СВО.