Профилактику и лечение мочекаменных заболеваний обсудили на пресс-конференции в Махачкале

Для недопущения возникновения у населения мочекаменных заболеваний необходимо проведение среди населения информирования, мотивирования и качественного лечения. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал главврач РУЦ города Махачкалы Дибирдада Гаджиев. По словам руководителя Республиканского урологического центра, на данный момент в республике зарегистрировано более восемнадцати тысяч пациентов с мочекаменными заболеваниями. Специалист выделил пять муниципалитетов республики, где зарегистрировано больше всего случаев заболеваний, что связано в том числе с водными факторами. Также в работе конференции приняли участие директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А.Лопатина Олег Аполихин, а также заведующий отделом мочекаменной болезни института Михаил Просянников, которые рассказали о ситуации с мочекаменной болезнью в Дагестане, а также о профилактике данных заболеваний.

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