Профилактика коронавирусной инфекции в домашних условиях

Для профилактики коронавирусной инфекции в домашних условиях необходимо:

По возвращении домой обработайте руки или перчатки на руках спиртсодержащим антисептиком. Снимите обувь и замените ее на домашнюю.

Протрите дезинфицирующим средством ручки входной двери, выключатель в прихожей и наружную поверхность флакона с дезинфицирующим средством.

Снимите маску и перчатки и утилизируйте их. Тщательно вымойте руки и лицо с мылом.

Один раз в день проводите влажную уборку помещения моюще-дезинфицирующими средствами (на основе катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) – четвертичными аммониевыми соединениями, третичными аминами, полимерными производными гуанидина). Проветривать помещения нужно как можно чаще.

После посещения квартиры посторонними лицами обрабатывайте выключатели, ручки дверей, водопроводные краны и др. объекты, часто контактирующие с руками, спиртсодержащими дезинфицирующими средствами.

Как проводить уборку в доме, если кто-то в семье заболел COVID-19

Если в доме находится больной COVID-19, перечень объектов, подлежащих дезинфекции, расширяется. Вирус может находится в воздухе помещения, на поверхностях, санитарно-техническом оборудовании, руках, посуде, белье и одежде больного, предметах ухода и т.д.

Помимо влажной уборки, периодической обработки небольших, часто загрязняющихся поверхностей, рук и проветривания, необходимо дезинфицировать перечисленные объекты.

Для дезинфекции посуды и белья можно использовать термохимическую или термическую дезинфекцию в посудомоечных или стиральных машинах (температура должна быть не менее 600С).

Предметы ухода необходимо протирать или опрыскивать дезинфицирующим раствором.

Уборочный материал по завершении обработки погружают в дезинфицирующий раствор, выдерживают экспозицию, прополаскивают и хранят в высушенном виде.

Для дезинфекции используются дезинфицирующие средства из группы катионных ПАВ — четвертичные аммониевые соединения, третичные амины, полимерные производные гуанидина, спиртов и других химических групп, обладающие вирулицидным действием и разрешенные для применения населением в быту в соответствии с этикеткой.