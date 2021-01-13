Профилактика кишечных инфекций

В последние годы значительно выросла значимость вирусных кишечных инфекций, вызываемых рота — энтеро- и норовирусами. Вирусы, вызывающие поражение желудочно-кишечного тракта, достаточно устойчивы во внешней среде. Они хорошо переносят замораживание, но чувствительны к высокой температуре и многим дезинфицирующим средствам.
Для заражения человека достаточно всего несколько частиц вируса. Основными признаками заболевания являются острое начало с повышением температуры тела, тошной, рвотой, жидким стулом. У детей возможно сочетание кишечных расстройств с катаральными явлениями (заложенность носа, гиперемия зева, кашель и др.).
Кишечные вирусы широко циркулируют среди населения, передаются от человека к человеку и распространяются преимущественно следующим образом:
через предметы обихода и грязные руки при несоблюдении правил личной гигиены;
при употреблении в пищу инфицированных продуктов, особенно не прошедших термическую обработку: немытых овощей и фруктов, салатов из свежих овощей (огурцов, помидор, капусты и т. д.);
при употреблении воды, инфицированной вирусами: речной, колодезной, водопроводной.
Меры предупреждения вирусных кишечных инфекций просты и общедоступны:
— соблюдение личной гигиены (тщательное мытье рук перед едой и приготовлением пищи, после туалета и возвращения с улицы);
— употребление гарантированно безопасной воды и напитков (кипяченая вода, напитки в фабричной упаковке);
— употребление в пищу термически обработанных продуктов, тщательное мытье овощей, фруктов, ягод, зелени и других продуктов, их обработка кипятком перед едой;
— выделение отдельной посуды и других предметов обихода для больных членов семьи;
— больные с респираторными явлениями и признаками кишечной инфекции должны обязательно обратиться за медицинской помощью к врачу в первый день заболевания. Ни в коем случае нельзя вести больного ребенка в детский сад или отправлять в школу.
— на пищеблоках образовательных организаций, предприятиях общественного питания следует тщательно следить за выполнением технологии приготовления блюд.
Выполнение этих несложных правил поможет избежать заболевания острой кишечной инфекцией и сохранит Ваше здоровье и здоровье Ваших близких!