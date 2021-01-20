Профилактика кампилобактериоза.

Кампилобактериоз является повсеместно распространенной болезнью. Около 10 % всех острых диарейных болезней вызвано кампиллобактером. В России кампилобактериоз распространен во многих городах и регионах, составляя 6,5 – 12,2% от общего числа острых кишечных инфекций. Летальность составляет 2,4%.

Кампилобактериоз – острая зоонозная инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией, преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта.

Возбудитель инфекции – бактерия рода Campilobacter (извилистая палочка). Наиболее часто заболевания у человека вызывает вид С.jejuni.

C.jejuni и другие виды кампилобактеров обитают в желудочно-кишечном тракте индеек, кур, овец, крупного рогатого скота, а также кошек, собак и других животных.

Бактерии рода Campilobacter впервые были выделены от больного человека в 1947 году.

Погибают кампилобактеры при кипячении через несколько секунд, при комнатной температуре сохраняются около 2 недель, в сене, воде, навозе – до 3 недель, а в замороженных тушах животных – до нескольких месяцев.

Источник инфекции — больные животные, преимущественно домашние, птицы, грызуны, реже больные люди и носители. Среди здоровых людей бактерионосительство отмечается в 1% случаев.

Основной механизм передачи инфекции – фекально-оральный, реализуемый пищевым, водным и контактно-бытовым путями.

Заражение происходит при употреблении в пищу инфицированного мяса: говядины, свинины, мяса птицы. Существенную роль в передачи инфекции играет употребление молока.

У беременных отмечают трансплацентарное заражение плода, что приводит к самопроизвольному аборту или внутриутробному заражению эмбриона.

Сезонность заболевания летне-осенняя.

Заболевание встречается во всех возрастных группах, но преимущественно наблюдается среди детей до 6 лет, а также у лиц с иммунодефицитными состояниями. Среди взрослого населения кампилобактериоз встречается среди сельских жителей, а также среди лиц, профессионально связанных с животноводством и птицеводством.

Попадая в организм через ЖКТ каппилобактер, преодолевая слизистый барьер желудка, попадает в кишечник, где вызывает воспалительный процесс.

Клиническая картина.

Инкубационный период продолжается от 6 часов до 11 дней. В среднем — 1-2 дня.

Чаще всего наблюдается гастроинтестинальная форма болезни. У половины больных заболевание начинается остро с гриппоподобных симптомов: озноба, головной боли, болей в суставах, выраженной слабости, повышения температуры тела до 38 – 400С; затем, через 2-3 дня присоединяются диспептические расстройства по характеру не отличающиеся от пищевых токсикоинфекций. Но чаще болезнь протекает в виде колитичекого синдрома – коликообразные боли в животе. Одновременно или через несколько часов появляется диарея (жидкий и обильный стул от 2 до 10 раз в сутки). Через 2-3 дня испражнения становятся скудными, с примесью слизи и крови. В зависимости от тяжести течения продолжительность болезни составляет от 2-3 дней до 2 недель.

У ослабленных детей и взрослых с отягощенным состоянием здоровья до возникновения заболевания возможно развитие генерализованной формы капмилобактериоза. При этом характерны такие симптомы как атипичная лихорадка, ознобы, заторможенность, спутанность сознания, тахикардия, артериальная гипотензия, бледность кожных покровов, увеличение печени, быстропрогрессирующее истощение. Одновременно нарастают боли в животе, диарея. Через несколько дней от начала болезни формируются вторичные инфекционные очаги: пневмония, абсцесс мозга, менингит, перитонит и др.

Прогноз заболевания благоприятный, но среди детей до года, а также у ослабленных лиц возможны тяжелые осложнения, приводящие к хронизации процесса или к летальному исходу.

Осложнения кампилобактериоза:

• гиповолемический и инфекционно-токсический шок;

• развитие тромбогеморрагического синдрома;

• аппендицит;

• кишечное кровотечение;

• перитонит;

• реактивный артрит;

• узловатая эритема и др.

Профилактика кампилобактериоза.

Специфическая профилактика кампилобактериоза не разработана

1. Ликвидация инфекции среди животных.

2. Постоянный санитарный надзор за питанием и водоснабжением.

3. Контроль за технологическим режимом обработки и хранения пищевых продуктов.

4. Термическая обработка продуктов питания, обеззараживание воды, соблюдение правил личной гигиены.

Работники пищевых предприятий и лица, к ним приравненные, перенесшие кампилобактериоз, подлежат диспансерному наблюдению в течение 1 месяца после выписки из стационара с двукратным бактериологическим обследованием после окончания лечения.