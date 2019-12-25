Профилактическая пожарная безопасность сельских поселений

Сегодня, 25 декабря, сотрудники администрации МО «сельсовет Буршагский» вместе с волонтерами провели мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Профилактические мероприятия и инструктаж учащихся и граждан о мерах пожарной безопасности проводил ответственный пожарной безопасности МО «сельсовет БУРШАГСКИЙ» Зумрудин Курбанов.

В рамках мероприятия волонтеры двинулись на место возгорания и приступили к оповещению населения. Активное участие в мероприятии принимал глава администрации «сельсовет Буршагский» Абдулатиф Имамаев.

В целях обеспечении пожарной безопасности на территории поселения «сельсовет Буршагский» утверждена целевая программа «Комплексные меры по соблюдению пожарной безопасности на территории поселения».

Главной задачей является защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального имущества. На территории поселения для пожарной безопасности существует запасы воды для пожаротушения. Для хранения запаса воды используется железные ёмкости.

Во время встречи жителям рассказали о причинах пожаров в жилых домах и надворных постройках, обратили внимание на состояние отопительных печей и электропроводки, а также дали рекомендации по приведению их в надлежащее состояние.

Руслан Магарамов