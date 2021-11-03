Профессор призвала жителей Дербента пройти вакцинацию от коронавируса

Профессор кафедры юридических и гуманитарных дисциплин филиала ДГУ в г. Дербенте, заведующая отделением кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур Гюльчохра Сеидова обратилась к дербентцам с призывом обязательно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, чтобы уберечь себя и близких от заражения.

«Я очень переживаю за всех горожан, ведь пандемия COVID-19 страшна тем, что охватила весь мир, — делится Гюльчохра Сеидова. – Я вакцинировалась одной из первых в нашем городе еще полгода назад, теперь мне предстоит ревакцинация, которую я пройду в ближайшие дни».

Профессор разъяснила всем своим родным и близким, а также друзьям и знакомым, что вакцинация – это единственно верный путь обезопасить себя и окружающих от смертельно опасного вируса. «И они все сделали прививку от коронавируса, потому что теперь прекрасно осознают, что только так можно быть спокойным за свое здоровье, глядя на ужасающие цифры статистики по заболеваемости и смертности от COVID-19», — подчеркнула Гюльчохра Сеидова.

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2021/11/3/gyulchohra-saidova-prizvala-zhitelej-derbenta-projti-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa/