Профессор ДГУНХ Шахмардан Мудуев считает вклад «Газпрома» в Дагестан существенным

По факту приезда в Дагестан председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова и ряда вопросов, которые обсуждены им совместно с руководством Дагестана, высказался профессор ДГУНХ Шахмардан Мудуев. Он считает, что диалог с «Газпромом» начат задолго до и последней встрече предшествовал ряд событий: встреча Меликова с Новаком, вопрос директора РИА «Дагестан» Владимиру Путину на пресс-конференции.

Мудуев считает, что подключение практически всех муниципалитетов к газу — уже многое значит. «Только шесть районов без газовой трубы высокого давления», — отметил он.

Профессор надеется, что обсуждение проблемы догазификации Дагестана на таком уровне обязательно принесёт результаты.