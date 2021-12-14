Профессор ДГУ выразила свое мнение о конкурсе «Агъуларин захрафа»

Еженедельник «Вести Агула» проводит поэтический конкурс «Агъуларин захрафа» (Сокровище Агула). Не так давно его участники отправили в редакцию газеты видеоролики с чтением стихов на агульском языке. Победители ещё не определены. Профессор ДГУ Сальминат Нурадиновна Гасанова, которая активно сотрудничает с газетой, высказала своё мнение по этому поводу:

«Конкурс по чтению стихов на агульском языке.

1. Хочу выразить благодарность всем детям и их наставникам, которые подготовили детей к конкурсу. Вы – наше будущее, сохранение языка зависит от вас. Независимо от призовых мест, вы все попали в историю: вы останетесь на страницах газеты «Вести Агула».

Спасибо и редакции газеты «Вести Агула» за внимание к родному языку.

2. Особое внимание хочу обратить на национальные наши костюмы или детали одежды, реалии быта и артефакты, которые являлись замечательным фоном. Иногда, правда, звук страдал из-за того, что съемка была на природе.

3. Хочется также подчеркнуть невербальное сопровождение чтения стихов: жесты, телодвижения, мимика, улыбка и т.д. Не всегда они соответствуют содержанию стиха, а иногда слишком чрезмерны.

4. Интонация. Очень удивлена, что дети, живущие в селе, в живой языковой среде не владеют интонацией родной речи. Она какая-то «чужая» или монотонная, или не характерная содержанию, замыслу автора слов, или даже крик.

5. Наблюдались ошибки в произношении фонем родного языка (придыхательные, абруптивные, геминированные), произносились неточно.

6. Содержание выбранных стихов не всегда соответствует возрасту и, вследствие этого, пониманию детей.

С пожеланиями здоровья и процветания моему народу, Гасанова Салминат Нурадиновна, доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики Дагестанского государственного университета».