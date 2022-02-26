Общество, Политика

Профессор Абдулманапов считает, что новый состав Правительства оправдает надежды дагестанцев

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Абдулманапов Салихбек – директор научно-исследовательского института Управления, экономики, политики и социологии ГАОУ ВО ДГУНХ, доктор экономических наук, профессор поделился ожиданиями от нового состава Правительства республики.
 

“У населения и бизнеса есть большие ожидания от нового состава Правительства по решению множества накопившихся проблем в энергообеспечении, формировании качественной социальной инфраструктуры, улучшении условий предпринимательской деятельности, развитии приоритетных отраслей экономики. 
Считаю, что состав нового правительства сформирован на профессиональной основе и исходя из ожиданий жителей нашей республики. Думаю, что оно оправдает надежды дагестанцев и доверие, оказанное Главой Республики Дагестан”, — отметил профессор. 

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