Профессор Абдулманапов считает, что новый состав Правительства оправдает надежды дагестанцев

Абдулманапов Салихбек – директор научно-исследовательского института Управления, экономики, политики и социологии ГАОУ ВО ДГУНХ, доктор экономических наук, профессор поделился ожиданиями от нового состава Правительства республики.







“У населения и бизнеса есть большие ожидания от нового состава Правительства по решению множества накопившихся проблем в энергообеспечении, формировании качественной социальной инфраструктуры, улучшении условий предпринимательской деятельности, развитии приоритетных отраслей экономики.

Считаю, что состав нового правительства сформирован на профессиональной основе и исходя из ожиданий жителей нашей республики. Думаю, что оно оправдает надежды дагестанцев и доверие, оказанное Главой Республики Дагестан”, — отметил профессор.