Профессиональные действия Шамиля, позволили полку укрепить позиции и уничтожить врага

С самого начала СВО контрактник из села Чапаево Новолакского района Абдуллаев Шамиль находится на передовой. Полк Шамиля был переброшен в Крым и в составе штурмовой группы 96-го полка первым пересёк границу Украины.

Полк занял оборону возле села Мирное, в 10 км от г.Гуляйполе.

Находясь на дежурстве ночью, сержант Абдуллаев заметил огневые вспышки со стороны леса и доложил заместителю комбата по боевой подготовке. Утром майор поднял по тревоге 3 БТР резерва. Отделение разведки на большой скорости под огнем гаубиц направилось в сторону леса и наткнулись на ангары позиции националистов. Начался ожесточенный бой. Враг был уничтожен.