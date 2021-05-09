Экономика

Проектному институту «Дагестангражданпроект» будет оказана поддержка Правительства РД

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Государственный проектный институт «Дагестангражданпроект» — подведомственное учреждение, специализирующееся на разработке проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Учреждение начало свою работу в 1960 году и сегодня здесь трудятся более шестидесяти человек. Накануне Дня Победы учреждение посетил Абдулпатах Амирханов. Председатель Правительства РД встретился с коллективом института, а также осмотрел здание с целью анализа текущего состояния и определения его дальнейших перспектив. По итогам посещения Абдулпатах Амирханов заявил об оказании учреждению поддержки в плане материального обеспечения.

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