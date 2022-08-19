Проект учителя из Южно-Сухокумска вошёл в топ-100 лучших профориентационных практик России

Сформирован топ-100 лучших профориентационных практик России, которые представлены в рамках реализации проекта «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В число лучших инициатив входит и дагестанский проект по ранней профессиональной ориентации школьников «Найти себя в мире современных профессий». Его автором является учитель физики и математики школы номер два города Южно-Сухокумска Суджана Абдурагимова. По её словам, данный проект направлен на привлечения внимания подрастающего поколения к необходимости осознанного подхода к выбору специальности.

«Моя задача — помочь ученикам понять, насколько осознанно необходимо подходить к вопросу выбора своей будущей профессии», — сказала Абдурагимова.

Напомним, проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.