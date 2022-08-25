Проект учителя из Дагестана вошел в топ-100 лучших практик по профориентации в России

Проект дагестанского педагога-организатора по ранней профессиональной ориентации школьников «Мир профессий будущего» вошел в топ-100 лучших Всероссийских профориентационных практик.

Заместитель директора по воспитательной работе гимназия № 2 имени А.М. Сайтиева города Хасавюрт Патимат Гусейнова отметила, что проект направлен на расширение профориентационных и профессиональных возможностей для молодежи в регионах. Его целевая аудитория учащиеся 6-11 классов.

Проект выполняется по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения РФ совместно с Фондом гуманитарных проектов и входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».